Nog geen vakantieadres? Kom logeren bij agent Frans: 'Prachtig uitzicht'

Wie nog op zoek is naar een last-minute vakantieadres, zou eens kunnen informeren bij politieagent Frans Luijten. Hij heeft namelijk nog een 'prachtplekje' beschikbaar in Den Bosch. "Een plek waar je heerlijk tot rust kunt komen, waar je op het toilet alle ruimte hebt en waar het uitzicht geweldig is", vertelt hij met een knipoog. Maar laat je niet voor de gek houden: "Hier wil je niet slapen."

Met grote gebaren wijst Frans naar het meubilair in de kamer. Veel is het niet, want er staat alleen een bed en een metalen wc'tje. "Het fijne is dat je hier even tot rust kunt komen. Je hebt écht even vakantie", vertelt hij met een grote glimlach. Hoe uitnodigend hij het ook vertelt, zijn verhaal heeft een andere boodschap: in de cel wil je absoluut niet terechtkomen.

"Als vakantielocatie geef ik het een 1."

Op deze manier laat agent Frans jongeren via TikTok zien hoe een politiecel eruit ziet. Frans krijgt via het socialmediakanaal ruim 50.000 vragen per jaar, veelal van jongeren. Een vraag die hij laatst kreeg was: klopt het dat de politiecellen in Nederland heel luxe zijn? LEES OOK: Agent Frans is hit op TikTok: 'Kinderen wijzen me op video's waar drugs of wapens te zien zijn' En daarom staat Frans nu als een echte makelaar de cel te promoten. "Het hoogtepunt is eigenlijk het uitzicht", zegt de agent terwijl hij op het bed klautert. "Bij dit raam... zie je eigenlijk helemaal niks." Ondanks zijn enthousiaste presentatie, is het oordeel over het vakantieadres goudeerlijk: "Als vakantielocatie geef ik het een 1. Maar de service van mijn collega's is wel goed, dus daarvoor geef ik hen een 9."

"Het is belangrijk om met jongeren in contact te staan."