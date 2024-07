Kantoorpand Efteling ontruimd vanwege bommelding, Belg opgepakt

De Efteling heeft maandagmiddag het kantoorpand bij parkshow Raveleijn tijdelijk ontruimd. Het personeel moest worden geëvacueerd na een bommelding.

De medewerkers van het attractiepark hebben de ontruiming van het kantoorpand direct in gang gezet, de politie werd ingeseind. De opgetrommelde agenten hoefden uiteindelijk niet in actie te komen.

In het kantoorpand kunnen enkele honderden personeelsleden werken, maar een woordvoerder van de Efteling kon niet zeggen hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig waren op het moment van de ontruiming.

De parkshow Raveleijn van drie uur maandagmiddag ging vanwege de ontruiming niet door. In totaal duurde het drie kwartier tot een uur totdat duidelijk werd dat het om een valse bommelding ging.

De melding was gedaan vanuit België. In samenwerking met de Belgische politie is later een Belgische man aangehouden. Volgens de politie gebeurde dat vrij snel en ging het om een verwarde man die de melding deed. Of hij nog vastzit is bij de Nederlandse politie niet bekend.