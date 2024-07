Dode muis in zwembad zorgt voor val badjuf, gemeente moet betalen

De gemeente Eindhoven moet een badjuf van het Ir. Ottenbad ruim 4500 euro aan schadevergoeding betalen. De vrouw viel van een toezichtstoel nadat ze zo was geschrokken van een collega die voorbijliep met een dode muis in z'n schepnetje.

Dat blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter, die de rechtbank maandag heeft gepubliceerd. Het bedrijfsongeval gebeurde op 22 juni, twee jaar geleden.

De dode muis dobberde die dag in het peuterbadje. Een bezoeker beklaagde zich bij de badjuf over de muis in het water. Zij hield op dat moment toezicht op een ander bad.

De badjuf, die gedetacheerd was via een detacheringsbureau, belde een collega om het beestje uit het water te halen. Naar eigen zeggen omdat ze zelf bang was van muizen en niet van haar plek mocht omdat ze toezicht moest houden.

De vrouw zat op dat moment in een toezichtstoel van 1.70 meter hoog. Ze had haar blik gericht op het buitenbad, toen de collega met de dode muis voorbijkwam.

Volgens de vrouw hield de collega het schepnet met de dode muis boven haar hoofd, maar volgens de collega liep hij op anderhalve meter voorbij en heeft hij het schepnet niet boven haar hoofd gehouden. Van schrik ging de vrouw vooruit de stoel af, waarna ze zich verstapte en viel. De vrouw liep letsel op aan haar linkerknie en kon vervolgens langere tijd niet werken.

De gemeente Eindhoven had als werkgever een zorgplicht, ze moest ervoor zorgen dat medewerkers geen schade oplopen tijdens het werk. Volgens de kantonrechter heeft de gemeente daar niet aan voldaan.

Zo was de toezichtstoel, zonder leuning en met drie smalle treden, niet veilig genoeg. "Er bestaat een verhoogd risico dat medewerkers zich bezeren, als ze de stoel snel moeten verlaten." Ook had de gemeente ervoor moeten zorgen dat ongedierte in een afgesloten doosje kon worden opgeruimd, zodat het niet meer zichtbaar was voor anderen.