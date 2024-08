112-fotograaf Rico Vogels wordt regelmatig bedreigd: 'Ik pik het niet'

"Opflikkeren. Weg met die camera." Het zijn opmerkingen die Rico Vogels uit Valkenswaard geregeld naar zijn hoofd krijgt geslingerd tijdens zijn werk als persfotograaf. En bij verbale agressie blijft het niet. De laatste jaren ziet hij intimidatie en agressie tegen 112-fotografen toenemen. Toch blijft hij onverminderd doorgaan. "Een beetje spanning in mijn leven mag best."

Als 112-fotograaf gaat Rico onder andere naar ongelukken, steekpartijen, branden en schietpartijen. Met zijn Landelijke Politieperskaart mag hij dicht op het vuur staan om foto's te maken, maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. "Ik heb wel eens gehad dat mensen voor mijn lens gingen staan of mijn perskaart van mijn nek rukten. Je komt natuurlijk op plekken waar veel emoties zijn." Hij krijgt daarom wel eens de vraag hoe hij met al die ellende omgaat. "Je komt een hoop dood en verderf tegen, maar ik heb door de jaren heen aardig wat eelt op mijn ziel gekregen. Niet alleen door de ellende, maar ook door de weerstand tegen 112-fotografen."

"Niet altijd gecharmeerd van onze komst."

Rico merkt dat de houding tegen 112-fotografen is veranderd. "Vroeger vonden mensen het leuk als ze met een foto in de krant stonden. Met de komst van social media is dat veranderd en zijn omstanders niet altijd gecharmeerd van onze komst." Rico denkt dat veel mensen een bepaald beeld hebben van persfotografen. "Ze denken dat we een stelletje ramptoeristen zijn, maar wij gaan heel ethisch te werk." Zo stuurt Rico nooit beelden naar media door die herleidbaar zijn naar het slachtoffer. "We bewaren wel alles voor het geval dat de politie, verzekeringsmaatschappijen, nabestaanden of slachtoffers later beelden opvragen. Dat komt geregeld voor, zelfs een keer tien jaar na het ongeluk nog."

Rico bewaart alle beelden voor instanties, slachtoffers of nabestaanden (foto: Bert Jansen).

Soms verloopt de samenwerking met hulpverleners stroef. "Je hoort weleens: nu even niet. Ga maar achter het lint staan, dan halen we je zo", legt Rico uit. "Dan mis je toch een belangrijk deel van de persvrijheid. Wij hebben een controlerende functie. Toen de politie buitensporig geweld gebruikte tijdens de coronarellen in Den Haag hebben we gezien hoe belangrijk de beelden daarvan waren." Een paar jaar geleden werd Rico aangehouden bij een schuurbrand in Dommelen, omdat hij volgens een agent in de weg stond. Later bleek dat hij daar gewoon zijn werk kon doen. En in augustus vorig jaar werd de bodycam van Rico afgepakt door agenten, omdat hij volgens hen op de snelweg zou lopen bij een incident. Uit onderzoek bleek dat hij in de berm liep en dat de bodycam uit ergernis door de agenten was afgenomen. De politiechef bood later zijn excuses aan Rico aan. Om de samenwerking tussen hulpdiensten en 112-fotografen te verbeteren, geven collega's van Rico perspresentaties bij ambulanceposten, brandweerkorpsen en politieopleidingen.

"Samenwerking met hulpdiensten verbeterd."

Zelf is hij ook een aantal keer bij geweest. "We laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we rekening mee houden. Dat heeft de samenwerking erg verbeterd." Als Rico met agressie of intimidatie vanuit omstanders te maken krijgt, meldt hij dit bij de politie of bij het meldpunt PersVeilig van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. "Ik pik het niet als ik word belemmerd in mijn werkzaamheden." Toch blijft hij ondanks alles doorgaan met zijn werk. "Ik heb het geluk dat ik van mezelf eigenlijk voor niemand bang ben. Een beetje spanning in mijn leven mag best en ik weet wat mijn rechten zijn."