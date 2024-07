Diana was één minuut te laat, maar loopt toch 'gewoon' de Vierdaagse

Woedend was Diana Willart uit Roosendaal maandagavond op de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse. Waar zij volgens hen een minuut te laat was om haar startbewijs op te halen, konden anderen een uur na het verstrijken van de deadline nog wel een startbewijs ophalen. Teleurgesteld droop ze af, maar bij de pakken neerzitten doet ze niet. “Ik ben dinsdag gewoon gaan lopen.”

Om twee uur maandagmiddag vertrok Diana vanuit Roosendaal op weg naar Nijmegen. Normaal gesproken was dat ruim op tijd om voor vijf uur aan te komen en dus haar startbewijs op te halen. Maar alles zat tegen. “Ik kwam drie keer in de file terecht. Bij Breda-Noord, Hooipolder én Oss. Maar toch wist ik één minuut voor vijf bij de balie aan te komen.”

“Maar een paar minuten later kwamen een paar mannen binnen en die kregen nog wel een startbewijs. Zij hadden vertraging met de trein en dat vonden ze wel overmacht. Maar drie keer in de file staan, was dat niet”, vertelt Diana in de middagshow 'Wijn in de middag' op Omroep Brabant radio.

“En tegen dat onrecht kan ik niet. Er zijn deelnemers die een uur te laat waren, maar toch nog geholpen werden. Dit voelt als mensen pesten.”

Deelnemers hadden twee dagen de tijd om de startbewijzen op te halen in Nijmegen. Maar voor Diana was eerder gewoon niet mogelijk. Dit door haar thuissituatie met onder andere een kind van acht. “Maar volgend jaar ga ik daar wel een oplossing voor proberen te zoeken, zodat ik eerder in Nijmegen kan zijn”, blikt ze al vooruit.

LEES OOK: De laatste Vierdaagse van Anton (71): 'Na 50 keer is het klaar'

Maandagavond heeft ze de situatie naar eigen zeggen van zich af gezet, sterker nog, dinsdag liep ze gewoon mee in de stoet op de eerste dag van de vierdaagse. “Mij krijgen ze niet klein. Ik ben vanmorgen gewoon gestart.”

Bang dat ze door de organisatie eruit wordt gehaald, is ze niet. “Ik loop gewoon over de openbare weg en ik heb betaald. Ik ben wel een beetje klaar met die organisatie. Dus dan loop ik maar gewoon mee zonder vrijdag een medaille te krijgen.”

Over dat laatste hoeft ze zich al minder zorgen te maken. Vanuit haar omgeving kreeg ze al veel reacties van mensen die haar een medaille gaan geven. “Iedereen leeft mee. Die kleine van mij vond het zo zielig. Die zei: ‘Je krijgt van mij wel een medaille mama!’. Dat is natuurlijk heel lief.”