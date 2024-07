Man doodde zijn vrouw en een huisgenoot in Tilburg: 20 jaar cel

De 38-jarige Dawid Z. moet twintig jaar de cel in voor het doden van zijn vrouw en een huisgenoot. In een jaar tijd werden de twee slachtoffers gevonden in zijn huis in Tilburg. Voor deze dubbele doodslag legde de rechtbank in Breda hem dinsdag de maximale celstraf op.

Marta, de vrouw van Dawid Z. werd op 14 december 2020 dood gevonden in het huis aan de Mozartlaan. Zij had een gehavend gezicht, zat onder de blauwe plekken en bloedde. Ook op veel plekken in de woning zaten bloedspatten. Volgens Z. werd hij die dag wakker van een 'stikgeluid', zijn vrouw gaf iets zwarts over en er kwam ontlasting uit haar lichaam. Hij belde zelf 112 nadat ze niet meer ademde. Reanimatie mocht niet meer baten, de vrouw overleed. Dawid Z. werd opgepakt. Hij ontkende betrokken te zijn geweest bij de dood van zijn vrouw en kwam weer vrij. Daarna deelde hij zijn woning met een mannelijke huisgenoot. Het ging om de 36-jarige Tomasz die op 19 oktober 2021 dood werd gevonden. Opnieuw in het appartement van de verdachte die zelf ook weer, te laat, 112 belde.