Agenten zwaar mishandeld: tweede verdachte (20) aangehouden

Voor de mishandeling in juni van twee agenten op de markt in Boxtel heeft de politie maandag een man van 20 aangehouden. Bij de mishandeling werd de keel van de agent dichtgeknepen. Een andere agent werd in zijn gezicht getrapt. Eerder hield de politie voor de mishandeling een 23-jarige man aan. Beide verdachten komen uit Boxtel.

De mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag 16 juni toen agenten meerdere jongeren op de Markt in Boxtel controleerden omdat er iets vernield zou zijn. Toen ze de gegevens van een jongen controleerden, begon een 23-jarige man zich ermee te bemoeien. Hij ging niet weg toen agenten dat vroegen en hij kon ook geen identiteitsbewijs laten zien. Keel dichtgeknepen

Toen agenten de man wilden meenemen naar het politiebureau verzette hij zich en kneep hij de keel van een agent dicht. De agent kreeg hierdoor bijna geen lucht meer. Een andere agent probeerde zijn collega los te krijgen en dat lukte. De agent kreeg hierbij wel een trap in zijn gezicht. Of die van de nu aangehouden 20-jarige kwam, wordt nu onderzocht. Beide verdachten zitten vast.