MH17: 10 jaar later, bekijk hier het verhaal van nabestaande Paul

17 juli 2014, de dag dat voor veel mensen alles anders werd. Woensdag is het tien jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Daarbij komen 298 mensen om het leven, onder hen 50 Brabanders. In de Omroep Brabant-documentaire 'MH17: tien jaar later - Als je alles kwijt bent' blikt nabestaande Paul Marckelbach uit Nuenen terug op de vreselijke ramp.

