Goed nieuws voor familie Gillis: 'Mark ademt weer op eigen kracht'

Mark Gillis heeft de stijgende lijn van de afgelopen dagen doorgezet. De zoon van Peter Gillis ademt weer zelfstandig en is dus wakker. "Na twee weken tussen hoop en vrees te hebben geleefd maakt Mark weer stappen voorwaarts." De realityster werd 2,5 week opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige longontsteking.

Maandag werd Mark van de beademingsmachine afgehaald. Die test doorstond hij glansrijk. Ook werd het beademingsbuisje uit zijn keel gehaald. 24 uur later laat de familie Gillis weten dat Mark ook wakker is.

De zoon van Peter Gillis werd 2,5 week geleden opgenomen met een ernstige longontsteking. Wekenlang vocht hij voor zijn leven op de intensive care. Mark werd in coma gehouden en er waren ups-and-downs. Zo leek er snel hoop te komen toen Mark zijn ogen had geopend, maar niet veel later moest zijn beademingsmachine toch weer meer ondersteuning geven.

Nu lijkt er definitief sprake van een stijgende lijn. "Onbeschrijfelijk hoe blij wij zijn dat Mark wakker is en weer op eigen kracht kan ademen. Na meer dan twee weken tussen hoop en vrees te hebben geleefd, maakt Mark gelukkig stapjes voorwaarts", schrijft de familie op Instagram.

