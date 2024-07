Zo vaak werden vorig jaar in deze gemeenten parkeerboetes kwijtgescholden

In Breda zijn vorig jaar de meeste parkeerboetes uitgedeeld en terugbetaald. Van de meer dan 100.000 boetes zijn in totaal 23.000 bezwaarschriften toegekend, iets meer dan driekwart (76,8 procent) van de ingediende bezwaren. Ook in Eindhoven en Tilburg werd meer dan de helft van de parkeerboetes teruggetrokken nadat er bezwaar werd gemaakt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Omroep Brabant onder gemeenten.

De meeste ‘foute’ boetes worden veroorzaakt door fouten van de parkeerder. De gemeente Breda geeft aan dat een groot gedeelte (84 procent) van de toegekende bezwaarschriften te wijten is aan onzorgvuldigheid tijdens het parkeren. Denk aan het invoeren van een verkeerd kenteken of zone in de parkeerapp, maar ook het niet op tijd verlengen van een parkeervergunning. Dit is in iedere ondervraagde gemeente het geval: alle gemeenten geven aan dat het grootste deel van de terugbetaalde boetes door foutieve ingevoerde informatie komt. Over het algemeen zijn gemeenten coulant als er door de parkeerder een fout is gemaakt. Wie een rekeningafschrift kan laten zien, hoeft dus in veel gevallen geen boete te betalen. Gebruik de grijze knop om te wisselen tussen gemeenten. Klik op de schijf om het precieze aantal toegekende en afgekeurde bezwaarschriften te zien:

Het loont om bezwaar te maken in Brabant: een meerderheid van de ingediende bezwaarschriften in 2023 werd toegekend. In Breda, Eindhoven en Tilburg werd meer dan de helft van de uitgedeelde boetes alsnog terugbetaald. In Den Bosch hebben parkeerders de minste kans van slagen. Bestuurders die daar bezwaar maakten, kregen in bijna 48 procent van de gevallen gelijk.

Volgens de wet mogen parkeerders die een verkeerd kenteken invoeren op de bon worden geslingerd, maar in de meeste gevallen zijn gemeenten coulant. Alle gemeenten geven aan dat ze deze boetes toch terugbetalen, nadat de bestuurder een geldig betaalbewijs had laten zien. Zo werden in gemeente Roosendaal maar liefst 507 van de 574 ingediende boetes alsnog terugbetaald. De overige 67 boetes bleken na een bezwaarprocedure wel terecht. De meeste parkeerboetes werden uitgedeeld in Breda. In totaal zijn er vorig jaar meer dan 115.000 parkeerders beboet. Bredase scanauto's controleerden in 2023 meer dan acht miljoen voertuigen. In Tilburg zijn ‘circa 100.000’ parkeerders van de ruim één miljoen gescande voertuigen beboet. In Eindhoven en Den Bosch werden aanzienlijk minder boetes uitgedeeld. Klik op de staven om het precieze aantal parkeerboetes te zien:

