Circusact vrolijkt vluchtelingenkinderen op: 'Een keer wat anders doen'

Je nergens druk om maken en lekker spelen, dat doen de meeste kinderen deze vakantie. Maar voor vluchtelingenkinderen is dat minder vanzelfsprekend. Toch konden kinderen in het azc in Velp heel even hun zorgen vergeten. Speciaal voor hen organiseerde stichting Wolkentheater een circusvoorstelling, zodat ze weer even kind konden zijn.

De 10-jarige Rimas geniet met volle teugen. Ze is samen met haar vader vanuit hun thuisland Syrië gevlucht en uiteindelijk in het azc in Velp terechtgekomen. “Op andere dagen spelen we buiten of zijn we aan het tekenen. Maar ik vind het heel leuk dat we nu een keer wat anders doen”, vertelt Rimas.

In een golfkarretje rijdt het theatergezelschap over het terrein om alle kinderen op te trommelen. De trommel en het fluitje werken aanstekelijk en de kinderen rennen er enthousiast achteraan, richting de gymzaal. Daar zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Ze mogen touwtje springen, spelletjes spelen en daarna volgt een circusvoorstelling.

Ze steekt enthousiast haar hand op en wordt uitgekozen om in de voorstelling mee te spelen. Even verderop zitten de Syrische zusjes Tia en Bella, samen met hun moeder. Ook zij hebben een grote glimlach op hun gezicht.

“Het is fijn dat ze leuke activiteiten organiseren in de zomervakantie”, vertelt moeder Siba Darwish. Want iedere dag hetzelfde doen zorgt ook voor verveling. Mijn dochter vraagt vaak of we naar het strand kunnen, maar dat is lastig. Want we hebben geen vervoer en weinig geld. Dus dit is heel welkom.”

En dat is precies waarom Adrijan Rakic, de oprichter van stichting Wolkentheater, met het circus begonnen is. Hij ontvluchtte zelf dertig jaar geleden de oorlog in Joegoslavië en kwam toen ook terecht in een asielzoekerscentrum.