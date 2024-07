Gevonden portemonnees lang niet altijd veilig bij gemeente en politie

Portemonnee verloren? Zodra deze opduikt bij de gemeente is er een aanzienlijke kans dat de inhoud van je beurs niet meer klopt. Het journalistiek onderzoeksplatform Woeste Grond bracht als experiment tien portemonnees als ‘gevonden’ naar Brabantse politiebureaus. Vijf van deze portemonnees kwamen niet heelhuids terug.

Eén portemonnee die werd ingeleverd bij het politiekantoor in Tilburg raakte volledig kwijt. Van de overige vier portemonnees klopte de inhoud niet meer nadat deze werd opgehaald. De portemonnees die bij de kantoren in Maarheeze, Eindhoven-Noord en Waalwijk-Loon op Zand werden ingeleverd, kwamen na een wachttijd van drie weken zonder geld terug; in totaal 79 euro.

Van de beurs die in Eersel in ontvangst werd genomen, ontbrak een bonnetje, een visitekaartje, een waardebon en klopt de samenstelling van het geld niet meer.

Politie of gemeenteloket

Niet ieder politiebureau staat te springen om gevonden portemonnees in ontvangst te nemen. In principe is de gemeente hiervoor verantwoordelijk, de politie zou burgers met een gevonden voorwerp door moeten verwijzen naar de gemeente. Enkel in Maashorst en Bergen op Zoom gebeurt dit. De overige bureaus geven aan dat ze het ‘voor deze ene keer’ zelf wel afgeven bij het desbetreffend gemeenteloket.



Drie weken later blijkt volgens Woeste Grond dat er met veel van deze portemonnees gerommeld is. Het is onduidelijk of de inhoud kwijt is geraakt bij de politie of gemeente.

De politie-eenheid Oost-Brabant doet onderzoek naar de verloren inhoud: "Wat er met de portemonnees is gebeurd, proberen we nu intern te achterhalen. Afgewogen wordt vervolgens of dit uiteindelijk tot een verder onderzoek zou moeten leiden", vertelt woordvoerder Dion Luijten tegen Woeste Grond. "De bevindingen van deze test worden neergelegd bij de drie bureaus, maar ik kan er nu nog niet op vooruitlopen wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn."

'Vierogenprincipe'

Alle politie-eenheden en gemeenten geven aan dat ze in gesprek gaan om de huidige procedure van gevonden voorwerpen onder de loep te nemen. De gemeente Waalwijk spreekt over een 'vierogenprincipe' op het moment dat er waardevolle spullen binnenkomen. "We gaan kijken hoe we de procedure kunnen verbeteren zodat het risico op het verdwijnen van gevonden voorwerpen zo klein mogelijk wordt."

De gemeente Tilburg denkt dat het proces ‘nooit waterdicht’ zal zijn, maar gaat toch ‘het beleid samen met de politie tegen het licht houden’, vertellen woordvoerders tegen Woeste Grond.

De portemonnees zijn ingeleverd bij de politie in Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oosterhout, Gilze-Rijen, Tilburg, Waalwijk, Eersel, Eindhoven, Cranendonck en Maashorst. Dit onderzoek is de eerste publicatie van het nieuwe onderzoeksplatform Woeste Grond.

Woeste Grond bestaat momenteel uit een drietal freelance journalisten en studenten journalistiek. Na een intensieve crowdfundingcampagne eerder dit jaar, haalde het initiatief een startbudget van 2800 euro op, waarna het startschot gegeven werd.