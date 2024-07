Bestuurder scheurt met 89 kilometer per uur te hard langs wegwerkzaamheden

Een automobilist (35) is dinsdagavond aangehouden op de Boschdijk in Eindhoven omdat hij veel te hard reed. Hij scheurde 139 kilometer per uur over de weg, terwijl daar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan vanwege wegwerkzaamheden.

Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant. De man reed ook onder invloed van cannabis. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen.