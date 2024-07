Diana was minuut te laat bij Vierdaagse: 'Maar ik krijg wel een medaille'

Diana Willart uit Roosendaal is dit jaar misschien wel de bekendste loper bij de Nijmeegse Vierdaagse. Maandag kwam ze één minuut te laat om haar startbewijs op te halen. Woedend was ze, omdat anderen die later kwamen wel nog een startbewijs kregen. Toch ging ze dinsdag van start. Onderweg en op haar telefoon krijgt ze veel reacties van deelnemers en toeschouwers. Ze heeft zelfs al een toezegging van een medeloper dat ze zijn medaille gaat krijgen.

Op haar Facebook heeft Diana inmiddels al tientallen vriendschapsverzoeken, op WhatsApp is het aantal appjes niet meer te tellen en tijdens het lopen wordt ze met regelmaat herkend door mensen. Diana is in één klap een bekende Nederlander geworden. “Er is behoorlijk wat losgekomen na al die aandacht”, vertelt ze terwijl ze woensdag halverwege is. “Ik heb zelf nog niks kunnen zien, maar volgens mij is Nederland er aardig mee bezig.” De mooiste reactie kreeg Diana van een mededeelnemer. “Met hem raakte ik dinsdag na afloop aan de praat. Hij herkende mij en wilde een praatje maken. Hij liep al voor de zeventiende keer en ik vertelde dat dit mijn derde keer is.”

"Het enige wat ik via-via gehoord heb, is dat ik voor de komende edities in de toekomst uitgesloten kan worden."