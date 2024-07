Te oud om te werken? Deze Brabanders denken van niet

Werkzoekende 55-plussers staan te vaak aan de kant op de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Bedrijven zouden het te risicovol vinden om iemand op hogere leeftijd aan te nemen. Na keer op keer afgewezen te worden, besloot de 61-jarige Bert-Jan uit Mierlo zich daarom om te laten scholen. En ook Bredanaar William van 73 jaar bewijst dat je nooit te oud bent om te werken. "Ik bepaal zelf wel of ik verveeld raak."

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt kiezen bedrijven volgens vakbond CNV liever voor een jongere sollicitant, omdat ze denken dat die flexibeler is en minder snel ziek wordt. Dat geldt niet voor de fitte William Ouwerling uit Breda.

Na jaren een eigen sportcentrum te hebben gehad, wilde hij ook na zijn pensioen bezig blijven. "Na een paar jaar met pensioen te zijn geweest, had ik alle achterstallige klussen in huis af. Ik wilde weer twee of drie dagen in de week gaan werken."