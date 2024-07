Kosten voor carnavalskroegentocht rijzen de pan uit: 'Het wordt te veel'

Steeds hogere kosten en een steeds grotere druk op een kleine groep vrijwilligers zorgen ervoor dat de Kuukse elfkroegentocht in Cuijk er tijdens carnaval volgend jaar anders gaat uitzien. De organisatie gaat deze zomer nadenken over wat er moet gebeuren om het populaire evenement in de toekomst te kunnen blijven organiseren. "Het is heel veel werk voor een kleine organisatie."

De Kuukse elfkroegentocht is traditioneel op carnavalsdinsdag. Afgelopen carnaval kwamen er veertienduizend mensen op het evenement af om in elf kroegen elf stempels te halen op een stempelkaart. Een deel doet dat als wedstrijd op rolschaatsen. Op het hoogtepunt kwamen er zelfs twintigduizend mensen naar Cuijk toe. Maar de organisatie van de tocht heeft het steeds moeilijker om het evenement voor elkaar te krijgen, laat ze in een verklaring op haar website weten. “Je ziet sinds corona een enorme stijging in de kosten”, vertelt voorzitter Maartje Roelofs. Het gaat dan om kosten voor artiesten, beveiliging, materieel en ander personeel.

"We doen dit naast onze fulltime banen."

En dan zijn er steeds strengere regels voor evenementen. Alles bij elkaar legt dit nogal een druk op de 26 vrijwilligers die het hele jaar bezig zijn om de kroegentocht voor elkaar te krijgen. “Om de prijsstijgingen te kunnen opvangen, moeten we nog meer vragen van onze vrijwilligers. We kunnen niet anders dan concluderen dat het de laatste jaren te veel is geworden”, staat in de verklaring. “Het is heel veel werk voor een kleine organisatie”, zegt Roelofs. “We zijn er trots op en we vinden het heel leuk om te doen. Maar we doen dit naast onze fulltime banen.”

"Het feest is te leuk om niet te doen."