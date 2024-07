Ondanks 'flinke kluif' toch grote namen aan de start bij Daags na de Tour

Het leek even spannend te worden, maar er komt toch een aantal grote wielernamen naar Daags na de Tour in Boxmeer. Onder meer Dylan Groenewegen en Frank van den Broek zijn van de partij. Tot enige opluchting van de organisatie. "Het was even puzzelen."

Normaal gesproken rijden meerdere wielrenners de dag na de slotetappe in Parijs zo’n 500 kilometer noordelijker in Boxmeer. Maar de finish is dit jaar vanwege de Olympische Spelen eenmalig in het Zuid-Franse Nice. Daardoor is de reistijd langer. Door de Spelen past Daags na de Tour ook niet in de voorbereiding van een aantal topwielrenners. En dus was het nog maar de vraag welke renners er naar het criterium in Boxmeer zouden komen. Toch is het nu gelukt om een aantal aansprekende namen in te vliegen voor het criterium. Groenewegen won de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk. Van den Broek blonk uit als tweede bij de eerste touretappe van Florence.

"We zijn blij dat zoveel profs bij ons willen starten."