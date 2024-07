Wereldkampioenschap robotica, meer dan een (voetbal)spelletje met robots

Meer dan 3000 technische studenten uit 40 landen strijden deze dagen tegen elkaar met onder meer voetballende robots in Eindhoven. RoboCup is hét wereldkampioenschap voor robotica om kennis over robots te delen en ontwikkelingen te versnellen. Het evenement trekt tienduizenden bezoekers van over de hele wereld.

Liz Gareis uit Duitsland is druk bezig met een vijl om haar robot aan te passen, ze is een van de weinige vrouwen in de immense hal waar robots tegen elkaar voetballen. "Ik studeer 'medical engineering' en vind robots heel cool. Het is fantastisch om te zien hoe die kleine robotjes keihard over het speelveld gaan en tegen elkaar voetballen", vertelt Liz met een grote glimlach. "Het is elke keer een uitdaging om ze steeds beter te maken en te leren van elke wedstrijd die we spelen.

Naast voetbalrobots die zelfstandig tegen elkaar spelen zijn er in Eindhoven ook zorgrobots die mensen helpen bij dagelijkse taken, reddingsrobots die slachtoffers opsporen in rampsituaties en logistieke robots die samenwerken met mensen. Tot en met zondag 21 juli gaan ze de strijd aan met elkaar.

Aan de rand van een van de voetbalvelden zit Thijs Bink live verslag te doen van de wedstrijden. "Ik hoor bij het roboteam uit Twente. Vorig jaar mocht ik nog naar Bordeaux en nu hebben ze gevraagd of ik hier de live stream wil doen. Het is super om al die teams van over hele wereld te zien", vertelt hij. "Ik vind het geweldig om te zien hoe uiteindenlijk al die teams uit al die landen bijdragen om de robots steeds beter te maken."

Jurai is al vanaf jonge leeftijd met robots bezig. "Mijn vader zat ook in het Kroatische robotteam en toen ik klein was, kreeg ik van hem robots om mee te spelen. Sinds ik in de vijfde klas van de basisschool zit doe ik al mee aan wedstrijden. Dit is de derde keer dat ik aan de international Robocup meedoe."

Jurai Kolaric uit Kroatië moet met zijn team nog wel wat sleutelen aan de robots, ze hebben net op het voetbalveld met ruime cijfers verloren van de Japanners. "We hebben ons heel lang voorbereid voor deze wedstrijd", zegt Jurai een beetje aangeslagen. "Alle landen van over de hele wereld hebben hun beste team hier naartoe gestuurd en dat is heel indrukwekkend."

Voor Hoa Liang is de Robocup zijn eerste internationale wedstrijd. Hij is een van de twintig teamleden van Tech United uit Eindhoven, een team dat al zeven keer kampioen is geworden. "We zijn denk ik zo goed omdat we als studenten van de TU/e toegang hebben tot de laatste technologische ontwikkelingen. Bovendien komen we door het jaar heen elke dinsdag bijelkaar en de laatste week zelfs elke dag. Van 's ochtends acht tot 's avonds tien hebben we aan onze robots gewerkt."

Hoa: "Het gaat vooral om het verbeteren van de de code (software) van de robots. Dat is best lastig omdat de oorspronkelijke code al ruim tien jaar oud is en als je daar dan iets aan verandert, is het maar te hopen dat het allemaal blijft werken."