Tranen bij herdenking MH17-ramp: 'Heb gehuild als een kind'

Het is een dag die bij veel mensen in het geheugen gegrift staat: 17 juli 2014. Tien jaar geleden werd op deze dag de vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. Nabestaanden hebben woensdagmiddag de 298 slachtoffers herdacht bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen. "Het was heel erg emotioneel. Ik heb gehuild als een kind", vertelt nabestaande Paul Markelbach.

Paul uit Nuenen verloor zijn moeder, zus, zwager en twee neefjes bij de MH17-ramp. De herdenking van woensdag was voor hem zeer emotioneel. "Ik had vijf bossen bloemen gekocht. Op het moment dat ik die neerlegde, brak ik. Toen kwam alle emotie los. Ik heb gehuild als een kind", vertelt hij na afloop van de herdenking. "Het was prachtig en het heeft veel indruk op me gemaakt." Tijdens de herdenking waren er toespraken van de nieuwe minister-president Dick Schoof en van Piet Ploeg, de voorzitter van nabestaandenstichting Stichting Vliegramp MH17. Ook werden alle 298 namen van de slachtoffers voorgelezen. De zoon van Paul las drie namen voor. "Daar ben ik heel erg trots op. Ik ben blij dat hij dat heeft gedaan. Ik denk dat zijn neefjes, tante en oma trots op hem zouden zijn."

"Al tien jaar geleden? Nee, voor ons voelt het pás tien jaar geleden."

Bij de herdenking waren ook Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle aanwezig. Zij hebben hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal verloren door de ramp. "Ze is al tien jaar niet meer thuis geweest. Het gemis wordt alleen maar erger", vertelt Jeanne. "Al tien jaar geleden? Nee, voor ons voelt het pás tien jaar geleden. Het is als de dag van gisteren." Voor deze twee ouders blijft de jaarlijkse herdenking een belangrijk moment. "Zeker het moment waarop de namen van de overledenen worden voorgelezen", zegt Bart. "Het is goed dat dit elk jaar herhaald wordt." Ook de aanwezigheid van de koning, de oude minister-president Mark Rutte en de nieuwe minister-president Dick Schoof bood steun. "We hebben een fijn gesprek gehad met de koning. Hij leeft heel erg met ons mee", vertelt Jeanne. Mark Rutte zou in eerste instantie niet aanwezig zijn, maar hij zat uiteindelijk toch in het publiek. "Mark had al gezegd dat hij niet zou komen, omdat hij zijn opvolger niet voor de voeten wilde lopen, maar het was fijn dat hij er was", vult Bart zijn vrouw aan.

"Ik ben muzikaal opgegroeid, maar ik heb na de ramp een paar jaar niet meer naar muziek kunnen luisteren."

Anton Kotte uit Eindhoven verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco bij de ramp. Anton zit in het bestuur van de nabestaandenstichting en hij heeft de herdenking mee georganiseerd. "Ik hoop dat ze het mooi hebben gevonden", zegt hij. Ook voor hemzelf was het een dag vol emotie. "Mijn kinderen zijn tien jaar weg en ik leef nog. Dat vind ik heel onrechtvaardig. En dat gevoel komt weer boven op zo'n dag als vandaag." Tussen de speeches door werd er onder andere muziek van Beethoven en Edvard Grieg afgespeeld. "Ik ben muzikaal opgegroeid, maar ik heb na de ramp een paar jaar niet meer naar muziek kunnen luisteren", vertelt Anton. "Gelukkig is dit anderhalf jaar geleden teruggekomen. Ik ga weer naar concerten toe dus dat is een goed teken. Ik kan heel veel kwijt in muziek." Het verhaal van Paul Markelbach is ook te zien in de Omroep Brabant-documentaire Als je alles kwijt bent