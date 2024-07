Man die buurman (25) doodschoot had wapenvergunning: verdacht van moord

De 55-jarige man die vorige week de 25-jarige Hamza in Stampersgat doodschoot, had een vergunning voor vuurwapens. De verdachte is de buurman van het slachtoffer, hij wordt verdacht van moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag bekendgemaakt. Het OM laat weten dat 'alle mogelijke motieven' van de schutter worden onderzocht.

Hamza werd in de nacht van woensdag op donderdag doodgeschoten voor de deur van zijn eigen huis in de Markiezaatstraat. Zijn vrouw en zoontje van acht weken oud waren thuis toen de man werd doodgeschoten. Op sociale media verschenen tal van berichten, onder meer over mogelijke racistische motieven van de vermoedelijke dader, die een 'moslimhater' zou zijn. Daarnaast zou er sprake zijn van een langlopende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer. Een parkeerruzie leek de aanleiding te zijn, maar in dat verhaal herkennen de nabestaanden van Hamza zich niet. Dit laten ze woensdag weten in een persbericht. Ook werd op sociale media gezegd dat de verdachte mogelijk racistische motieven had en dat hij een 'moslimhater' zou zijn. Bij een onderzoek wordt volgens het OM alle actuele informatie meegenomen. "En er wordt onder meer gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Relevante informatie uit diens geschiedenis wordt betrokken in het onderzoek", aldus het OM. Twee weken langer vast

De verdachte blijft nog twee weken in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris afgelopen vrijdag bepaald. Volgende week moet de verdachte verschijnen voor de raadkamer van de rechtbank.