Drie mannen opgepakt voor zware mishandeling in Eindhoven

Er zijn drie mannen opgepakt voor een zware mishandeling in Eindhoven. Daarbij raakte een bewoner van een woning aan de Lichtstraat ernstig gewond. Dat maakte de politie woensdag bekend.

De mishandeling vond plaats rond tien uur in de avond van 30 april in een appartement aan de Lichtstraat. Een samenwonend stel werd zwaar mishandeld door drie mannen.

Afgelopen week heeft de politie twee personen aangehouden voor deze mishandeling. De verdachten zijn twee mannen van 24 en 55 jaar oud. In april is al een 18-jarige man aangehouden.

De 55-jarige verdachte komt uit Eindhoven, de andere twee hebben geen vast woonadres in Nederland.

Bureau Brabant

Eerder was deze zaak al in het Bureau Brabant en Opsporing Verzocht voor het voetlicht gebracht. Het is niet bekend of de aandacht van deze opsporingsprogramma's naar de verdachten heeft geleid.

