Akkers leeg door waterschade: 'Normaal mag je hier geen zwarte grond zien'

Dat het dit jaar veel heeft geregend mag duidelijk zijn. Maar niet alleen festivalgangers staan met hun voeten in de modder, akkerbouwers doen dat ook. Door de vele regen valt de oogst van veel boeren tegen. Reden voor CDA-kamerlid Eline Vedder om een bezoekje te brengen aan Brabantse boeren.

Op een akker die normaal gesproken volledig groen zou moeten zijn in deze tijd van het jaar, staan nu een paar groene sprietjes. Het zijn de ietwat mistroostig uitziende uien van Johan van Raak, akkerbouwer en loonwerker in de Hooge Mierde. "Ik verwacht dat veertig procent van het perceel niet goed zal zijn. Dat gaat duizenden euro’s per hectare kosten." En dit is nog een van de betere akkers van de boer: "Ik zou dit nog een redelijk perceel willen noemen." Op andere akkers is Johan door de hevige regenval niet eens aan zaaien of poten toegekomen. Als loonwerker wordt hij ook ingehuurd door andere boeren om hun akkers te oogsten. Ook deze inkomsten zullen dit jaar aanzienlijk minder zijn.

"Het zou hier vol moeten staan met uien", vertelt Johan van Raak.

De situatie is schrijnend, vindt landbouwadviseur Erik van Gerwen. Hij komt vaak over de vloer bij landbouwers en ziet dat ze in financiële problemen dreigen te komen. Een tegenvallende oogst heeft namelijk ook gevolgen voor het komend jaar: "Hebben ze wel voldoende geld op de bank om volgend jaar weer te investeren in nieuw gewas? Dat is dadelijk maar de vraag", vertelt Van Gerwen. Er zijn regels tot welke datum bepaalde gewassen geoogst mogen worden, de zogenaamde ‘oogstkalender’. Het CDA pleit ervoor dat die regels dit jaar geparkeerd worden. Eline Vedder, CDA-kamerlid, ging op werkbezoek bij Brabantse boeren om de situatie met eigen ogen te zien. "Voor deze oogst is het belangrijk dat we kijken naar de maatregelen die er nu zijn en wat we daar aan kunnen doen. Zodat de oogst van dit jaar nog ergens op lijkt."

"Het weer heeft zich dit jaar ook niet aan de regels gehouden."