Harde knal bij huis zorgt voor brand, EOD rukt uit

Bij een huis aan de Stationsstraat in Helmond is woensdag iets voor middernacht brand ontstaan, nadat er een harde knal te horen was. Politie zette de omgeving af voor onderzoek en schakelde hun explosievenexpert in, om uit te zoeken wat de brand had veroorzaakt.

De brandweer werd opgeroepen om de brand te blussen. Uiteindelijk kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst vanuit Soesterberg in actie. De explosievenexperts deden uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er voor het huis lag. Zij concludeerden uiteindelijk dat het geen explosief was geweest, maar een accu, mogelijk van een auto of een elektrische fiets. Niemand gewond

Hoe de accu voor het huis is beland en hoe die in brand kon vliegen, is onduidelijk, dat was ook voor de bewoner een raadsel. Bij de brand en de explosie raakte niemand gewond. Er was verder ook geen schade ontstaan aan het huis, het onderzoek werd op de locatie afgesloten. Rond half drie 's nachts vertrok de EOD weer.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.