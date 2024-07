30.000 euro aan gereedschap gestolen bij kapsalon in aanbouw: 'Heel naar'

Inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij kapsalon Refine Hair in Den Bosch. In een pand aan de Sint Teunislaan wordt al weken verbouwd, omdat de kapsalon daar een nieuwe locatie wil openen. Maar donderdagochtend bleek dat al het gereedschap was gestolen. De schade loopt op tot zo'n dertigduizend euro, schat de eigenaresse van de kapsalon.

"Heel naar", vertelt eigenaresse Renate Dubbelaar. "Ze hebben een hele hoop gestolen. Elektrisch gereedschap, stroomkabels. Eigenlijk alles wat binnen stond, is weg."

De inbrekers zijn vermoedelijk binnengekomen door een kleine opening in het pand. Renate vermoedt dat ze een trap hebben gebruikt om naar binnen te klimmen en de voordeur vervolgens open hebben gezet. "Zo hebben ze waarschijnlijk alles naar buiten gesjouwd. Waarschijnlijk zijn ze wel even bezig geweest. Lekker brutaal."

Filmpjes van verbouwing op Instagram

Op Instagram plaatste de eigenaresse afgelopen weken filmpjes om te laten zien hoe het gaat met de verbouwing van het pand. "Misschien dat ze die hebben gezien en al het gereedschap zo hebben zien staan."

Renate heeft al contact gehad met de politie. Die doet buurtonderzoek. De eigenaresse hoopt dat via een camera nog beelden kunnen worden teruggekeken.

Alles nieuw kopen

Al het gereedschap moet nu in ieder geval opnieuw worden gehaald. Het is nog niet zeker of de verzekering iets kan betekenen. "We moeten nu in ieder geval alles opnieuw kopen. Dan kunnen we pas verder met verbouwen. Er is niks anders van te maken, zeggen ze dan."