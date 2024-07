Vleesverwerker Vion onderzocht door China om vermeend dumpen varkensvlees

China onderzoekt de manier waarop vleesverwerker Vion uit Boxtel zijn varkensvleesproducten op de markt brengt in het land. Het land verdenkt Vion van dumping, zo heeft het Chinese ministerie van Handel donderdag bekendgemaakt. Dumping is het tegen een kunstmatig lage prijs verkopen van producten op, in dit geval, de Chinese markt.

Dat wil zeggen dat ze voor een lagere prijs worden verkocht dan in het thuisland. Dumping wordt gezien als oneerlijke concurrentie. Ook twee andere bedrijven in de Europese Unie worden meegenomen in het onderzoek. Dat zijn het Deense Crown en het Spaanse Litera Meat. Importheffingen Chinese auto's

De bedrijven wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen, meldt het Chinese ministerie. Ook 24 Chinese varkensvleesproducenten worden bevraagd, want de overheid wil weten in hoeverre de bedrijven geraakt worden door de mogelijke dumping. Het Chinese ministerie meldde vorige maand al dat ze een onderzoek zouden starten. Die aankondiging kwam kort nadat de Europese Commissie naar buiten bracht dat ze veel hogere importheffingen wil invoeren op Chinese elektrische auto's. Grootste afzetmarkt voor EU

Volgens China zijn ze het onderzoek juist gestart na een oproep van het Chinese staatsbedrijf China Animal Husbandry Group (CAHG), dat bedrijf houdt zich bezig met de varkensindustrie. De hoeveelheid varkensvlees uit de EU op de Chinese markt zou volgens dit bedrijf genoeg zijn om van dumping te spreken. Vion is de grootste vleesproducent van Nederland en staat in de top drie grootste EU-varkensvleesverwerkers die exporteren naar China. Afgelopen jaar importeerde China voor ruim 1,7 miljard euro aan varkensvlees. Spanje, Denemarken en Nederland waren verantwoordelijk voor het grootste deel daarvan. Vion was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.