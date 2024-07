Nieuw thuisshirt van PSV lekt uit, zo ziet het eruit

Een dag voor de officiële presentatie is het thuisshirt van PSV al uitgelekt. Op X bij onder andere PSV Medium gaan foto's rond van het shirt waarin de landskampioen volgend seizoen in ieder geval de thuiswedstrijden gaat spelen. Ten opzichte van vorig jaar keren de witte strepen terug op het shirt.

Vorig seizoen presenteerde PSV een volledig rood thuisshirt. Daarin waren nog wel de verticale strepen te zien. Alleen waren deze strepen niet rood-wit, maar verschillende tinten rood.

Een jaar later keren de witte strepen, zoals die traditiegetrouw horen op een PSV-thuisshirt, terug. Toch heeft Puma ervoor gekozen een extra element toe te voegen aan het shirt. Want naast de rood-witte strepen zijn er ook witte 'verfspetters' te zien op het shirt.

LEES OOK: PSV-supporters zijn niet blij met 'lelijk' uitshirt en gaan protesteren

PSV presenteert officieel vrijdag pas het nieuwe shirt. Eerder werden al het uittenue en het derde shirt gepresenteerd. Vooral over het uitshirt was er al veel commotie. Doordat het logo niet in de originele kleur te zien was. De supporters protesteerden in het uitvak in Sittard bij de een-na-laatste wedstrijd. Overigens wordt het uitshirt volgens PSV niet minder verkocht dan andere shirts.

Over het thuisshirt variëren voorlopig de reacties op social media. Waar sommigen het een mooi degelijk shirt vinden, vragen anderen zich af of Puma ook mooie shirts kan maken.