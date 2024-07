Vierdaagse ingekort vanwege hitte, veel wandelaars komen niet in Grave

De routes van de Nijmeegse Vierdaagse van vrijdag worden met 10 kilometer per route ingekort om de warmte, dat laat de organisatie weten. Dat betekent dat een groot deel van de route in Brabant voor veel lopers vervalt. Alleen de militairen zullen de complete route lopen.

Voor vrijdag worden temperaturen voorspeld van rond de 30 graden in Nijmegen. Wandelaars die normaal 50 kilometer zouden lopen, volgen daarom vrijdag de route van 40 kilometer. De deelnemers van de 40 kilometer lopen 30 kilometer (deze route loopt alleen door Gelderland) en de route van 30 kilometer wordt 20 kilometer, ook alleen in Gelderland.

Deelnemers mogen niet afwijken van hun nieuwe route, laat de organisatie weten. "De oude route komt te vervallen. Dat betekent dat als je buiten jouw route loopt, je van het reglement afwijkt en dat betekent diskwalificatie. Dat is natuurlijk ook vooral voor de veiligheid van de deelnemers zelf." Er wordt vrijdag actief op gehandhaafd.

De dag van Cuijk

De vierde dag van de Nijmeegse Vierdaagse wordt ook wel 'de dag van Cuijk' genoemd. In Cuijk trekken de wandelaars die de veertig kilometer lopen over de speciaal voor de Vierdaagse neergelegde pontonbrug in de Maas. Via Beers gaat de route weer richting Gelderland.

De wandelaars die 50 kilometer lopen, wandelen het grootste stuk over Brabants grondgebied vrijdag. Zij pakken ook Heihoek, Gassel en Grave mee. Het zijn vrijdag alleen de militairen die deze route van 50 kilometer lopen. Voor deze groep vervalt alleen de eis om met minstens 10 kilo bepakking te lopen. De starttijden wijzigen niet.

"De te nemen maatregelen geven de wandelaars de gelegenheid om onderweg extra rust in te lassen of om tijdig te finishen", zegt marsleider Henny Sackers. De organisatie adviseert deelnemers om onderweg genoeg te eten en te drinken.

Het inkorten van de route van de Vierdaagse is vaker gebeurd. In het verleden vielen er meermaals doden toen het tijdens de Vierdaagse zeer warm was. In 2006 werd de Vierdaagse na één dag afgelast, toen twee mensen overleden en honderden mensen flauwvielen in de hitte. De Vierdaagse in 2022 werd met een dag ingekort omdat het erg warm was.