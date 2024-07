'Kleurrijke kwajongen' Campi baande de weg voor Breda International Airport

Het romantisch avontuur dat begon als ‘Vliegveld Seppe’ is inmiddels uitgegroeid tot Breda International Airport. Directeur Jan Voeten werd, je verzint het niet, naast het vliegveld geboren. “In een houten noodwoning naast de landingsbaan. Als kind raakte ik zodoende besmet met het vliegvirus dat mij sindsdien nooit meer heeft losgelaten.” Volgende maand bestaat het regionale vliegveld 75 jaar.

Voeten (69) denkt nu met bewondering terug aan Adrie van Campenhout. Dat was een ‘kleurrijke kwajongen’ die in tegen alle stromen in op een weilandje bij Bosschenhoofd eigenhandig een vliegveld uit de grond wist te stampen. “Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn kont”, herinnert hij zich.

"Hij maakt een ‘noodlanding’ om eens te testen hoe dit zou uitpakken."

In 1948 besluit Adrie van Campenhout, stalhouder en autosloper uit Oud-Gastel, voor het eerst zijn toestel aan de grond te zetten op het veldje bij Bosschenhoofd. Campie, zoals hij in het dorp bekendstaat, was kort daarvoor opgestegen in Eindhoven. Hij maakt een ‘noodlanding’ om eens uit te proberen hoe dit zou uitpakken. Hoewel de plaatselijke veldwachter hem op de bon slingerde, herhaalde Campi zijn burgerlijke ongehoorzaamheid verschillende keren. “Op deze manier dwong hij min of meer af dat in 1949 er het vliegveld kwam”, legt Jan Voeten uit.

Adrie van Campenhout, oprichter van Vliegveld Seppe (foto: Vliegend Museum Seppe)

In de beginjaren zijn er op ‘Seppe’ alleen nog zweefvliegtuigen. In de jaren zestig doen gemotoriseerde toestellen er hun intrede. Het naastgelegen café-restaurant De Cockpit is het domein van Truus van Campenhout. Volgens Jan Voeten houdt de opbrengst van haar biertap het vliegveld jarenlang overeind. In 1966 wordt het vliegveld overgenomen door zeven omliggende gemeentes. Campi overlijdt twee jaar later. Vliegveld Seppe N.V. gaat in 2008 zelfstandig verder en verandert in 2015 haar naam in Breda International Airport.

"We zijn een proeftuin voor het uitproberen van nieuwe technologieën."

“Het bestaansrecht van het vliegveld ontlenen we al niet meer aan uitsluitend recreatievluchten. Kleinere vliegvelden spelen een essentiële rol bij de toekomst van onze mobiliteit. Niet alleen leren mensen op deze plek vliegen zodat ze kunnen doorstromen naar grote luchtvaartmaatschappijen. We zijn ook een proeftuin voor bedrijven en universiteiten voor het uitproberen van nieuwe technologieën.” Als voorbeelden noemt directeur Voeten de testvluchten die werden uitgevoerd met een aangepast schaalmodel van een lijnvliegtuig, bedoeld om sneller en energiezuiniger te kunnen vliegen. En de ontwikkeling van een mobiel oplaadstation voor elektrische vliegtuigen. Volgens de vliegvelddirecteur breekt er ‘een spannende tijd’ aan voor alternatieve energiedragers zoals waterstof en elektriciteit.

Een mobiel oplaadstation voor elektrische vliegtuigen (foto: Erik Peeters)

Toch zullen pleziervluchten vanaf ‘Seppe’ in zijn ogen niet verdwijnen. “Ze zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd blijven. We blijven daarbij nog steeds ruim binnen de geluidsnormen. Vergelijk het met een snelweg, daar rijden ook niet alleen ambulances, vrachtwagens en zakenmensen. Er zijn ook gewoon mensen voor de lol onderweg. Zo moet je dat hier ook zien.”

"Zonder Campi was dit vliegveld er nooit geweest."