China onderzoekt vleesverwerker Vion: dit is wat er speelt

Een opmerkelijk bericht was het zeker: China dat onderzoek doet naar vleesverwerker Vion uit Boxtel, dat grote partijen varkensvlees op de Chinese markt zou 'dumpen'. En ook twee andere grote Europese vleesverwerkers liggen onder een vergrootglas. Maar wát is er nou precies aan de hand? Een paar belangrijke vragen.

Allereerst even over dat begrip 'dumping'. Want wat is dat nou precies? Dumping is het verkopen van producten in het buitenland voor een lagere prijs dan op de thuismarkt. Vion zou dus, samen met Crown uit Denemarken en het Spaanse Litera Meat voor een oneerlijk lage prijs vlees verkopen in China.

De verdenking lijkt onderdeel te zijn van een grotere handelsoorlog tussen Westerse landen en China. In mei kondigde de Verenigde Staten aan dat ze de importheffing voor een reeks Chinese goederen verhogen. China zou volgens de VS onder meer elektrische auto’s en zonnepanelen voor een te lage prijs op de Amerikaanse markt verkopen.

De Europese Unie trof vorige maand soortgelijke maatregelen tegen de import van elektrische auto’s uit China. Volgens de EU zou de Chinese overheid te veel steun aan autobouwers verlenen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Europese fabrikanten van elektrische auto’s zouden daar last van hebben.