Gemeente gaat vernielde grafsteen herstellen: ‘Is niet goed gegaan’

De gemeente Eindhoven geeft toe dat er het een en ander mis is gegaan bij het opruimen van het graf van het zoontje van Jay Manichand. Ze laat weten de schade te gaan herstellen. Tot grote opluchting van Jay. “Alles wordt vergoed en wordt weer zoals de originele situatie."

Donderdag is Jay samen met iemand van de gemeente en een vertegenwoordiger van sociaal werkbedrijf Ergon naar het graf gegaan. “Het was een constructief gesprek", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We hebben samen met onze uitvoeringspartner Ergon geconstateerd dat er niet op de juiste manier is opgeruimd en opgeslagen.”

Volgens Jay werd er erg begripvol gereageerd. “Die man van Ergon vond het heel pijnlijk en zei dat dit nooit had mogen gebeuren. Hij snapte dat dit een heftige situatie is en ook hij vond het onmenselijk.”

Vorige week trof Jay samen met zijn vrouw een ravage aan bij het graf van hun overleden zoontje. Het graf nam volgens de gemeente te veel ruimte in beslag en daarom zouden er afspraken zijn gemaakt dat een aantal palen waarmee het graf omheind was, weggehaald mochten worden. Maar door een miscommunicatie aan de kant van de gemeente werd bijna het hele graf leeggehaald.

De begrafenisondernemer heeft donderdag aan Jay laten weten dat ze het graf met liefde opnieuw gaan opbouwen. De gemeente zal voor die kosten opdraaien. “Zoals eerder gemeld zullen we de schade herstellen. We communiceren nu verder met deze man, en niet via media”, laat een woordvoerder weten.

“Ik voel me geweldig”, zegt Jay. “Jammer dat er pas iets gedaan wordt als je naar de media stapt. Maar ze hebben het onrecht erkend en ik ben gerustgesteld. Nu heb ik eindelijk weer een beetje rust.”