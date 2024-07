Omzet Sligro valt tegen, bedrijf wijst naar lege terrassen en campings

Het slechte weer van de afgelopen maanden is niet alleen slecht voor het humeur, het kost Sligro Food Group ook de nodige centen. De omzet van de Veghelse groothandel daalde het afgelopen halfjaar, en daar zou het weer een grote rol in hebben gespeeld.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 1,39 miljard euro, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En onder de streep staat er een nettoverlies van 1 miljoen euro. Een resultaat dat volgens het bedrijf niet alleen met de inflatie te maken heeft.

Het bedrijf wijt de teruggelopen inkomsten vooral aan de weersomstandigheden van afgelopen tijd. Sligro is namelijk een belangrijke leverancier voor de horeca en recreatiebranche.

"Kou en veel regen is voor ons dus slecht nieuws", legt woordvoerder Wilco Jansen uit. "In zo'n periode is het veel rustiger op terrassen, campings en strandtenten." Er werd veel minder gegeten en gedronken, waardoor horecabazen minder bestellingen deden bij Sligro. "De afgelopen zes maanden waren wat dat betreft extreem slecht weer."

Topman Koen Slippens wil komende tijd de kosten terugdringen. Volgens hem blijft het consumentenvertrouwen laag. Daarnaast heeft de inflatie meer impact dan Sligro had ingeschat. "Wij zijn dan ook nog wat voorzichtig in onze verwachtingen voor de tweede helft van het jaar."