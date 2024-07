Waarschuwing voor regen en onweer met wateroverlast, na deze hitte

Het KNMI heeft voor zaterdag voor onze provincie code geel afgegeven voor stevige onweersbuien, dit zeker in de avond. Bij die buien zijn windstoten, wateroverlast en hagel mogelijk. Volgens Weerplaza-metereoloog Alfred Snoek blijft het ook volgende week wisselvallig weer.

Ook in Utrecht, Limburg en Gelderland geldt zaterdagavond code geel. Tijdens de onweersbuien is er kans op windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd en ook hagelstenen met een doorsnee van 1 tot 2 cm.

Volgens Snoek valt de regen in Brabant vooral in de avond. "Mogelijk beginnen de buien net voor zes uur. En ook niet onbelangrijk: de regen en het onweer zal de hele avond heel plaatselijk zijn. Niet iedereen in Brabant zal het meekrijgen."

Geen noodweer

Met code geel waarschuwt het weerinstituut voor kans op gevaarlijk weer. Dat zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als je onderweg bent.

Snoek verwacht geen kommer en kwel zaterdag. Ook verwacht hij niet dat er dit weekend nog wordt opgeschaald naar code oranje.

LEES OOK: Warmer, zonniger en droger weer komende week, alleen dinsdag een dipje

"Het is geen noodweer, hoor. Zo'n onweersbui hoort er natuurlijk ook een beetje bij in de zomer. Maar goed, door het warme weer zijn veel mensen buiten, en zo'n bui kan je barbecue of buurtfeestje aardig verstoren."

Zaterdagnacht kan het wel nog flink doorregenen, maar dan liggen veel Brabanders al op één oor. Volgende week blijft het weer volgens Snoek afwisselen tussen regen en zon. "Opnieuw geen kommer en kwel en er zullen genoeg mooie momenten zijn. Maar stabiel weer? Nee, dat niet."