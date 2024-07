High fives voor militairen die wel door Grave komen: 'Sfeer is goed'

Vanuit Australië naar Grave is een enorme reis. Hedwig en haar man Kelly Hickmott uit Melbourne komen al vijftien jaar iedere zomer richting het Brabantse land. Voor familiebezoek, maar ook om dagelijks de Nijmeegse Vierdaagse te bezoeken. Dit jaar zagen ze een andere doortocht door Grave, omdat alleen militairen door het stadje liepen. “Maar de sfeer is toch goed, iedereen heeft het naar zijn zin”, zegt Hedwig.

Haar vader is 90 jaar en woont in Grave. Sinds Hedwig vijftien jaar geleden emigreerde naar Australië, probeert ze ieder jaar voor vakantie terug te komen. “We zoeken altijd de periode rond de Nijmeegse Vierdaagse uit. Dat evenement vinden we zo geweldig. Met de fiets gaan mijn man en ik alle plaatsen af. Zo is Cuijk bijvoorbeeld heel leuk, net als Groesbeek. Grave is dat normaal gesproken ook, alleen dit jaar is het een stuk minder druk omdat alleen militairen meedoen.”

"Je moet niet het risico willen lopen dat er mensen overlijden."

Haar man snapt de beslissing van de organisatie om de routes met tien kilometer in te korten. Dat geldt niet voor militairen, al hoeven die vandaag niet met bepakking te lopen. Wat velen overigens wel gewoon doen. “Het voelt nu ’s ochtends nog niet zo warm, maar de temperatuur stijgt snel. Gisteren hebben we zes ambulances weg zien rijden. Je moet niet het risico willen lopen dat er mensen overlijden.” LEES OOK: Vierdaagse ingekort vanwege hitte, veel wandelaars komen niet in Grave Goede vriendin Adele danst op straat en moedigt de militairen aan. "Dit is ieder jaar weer een hoogtepunt. We maken er ook vandaag maar het beste van. Veel militairen lopen door, maar we hebben net een groep gehad die even uit kwam rusten. Dan mogen ze hier rustig zitten en krijgen ze een kopje koffie met iets lekkers."

"Dit is gewoon weggeven wat de organisatie doet."

Iets verderop geeft Yeimi militairen uit allerlei landen high fives. Haar vader Michael snapt niet dat de wandelaars van de vijftig kilometer dit jaar niet door Grave komen. “Het weer is toch goed? Je loopt op eigen risico, dit is gewoon weggeven wat de organisatie doet. Helaas is het een stuk minder druk langs de kant. Ik hoop dat volgend jaar de de wandelaars van de veertig kilometer terugkeren in Grave. Dat was vroeger ook zo en velen vinden dit de mooiste doorkomst.”

Jacqueline en Leon van Ham bij de tafel met vlaggen. (Foto: Leon Voskamp)

Ondernemer Jacqueline van Ham heeft voor haar winkel een tafel staan met vlaggen. “We kijken ieder jaar uit welke landen de wandelaars komen. Het is een soort eerbetoon”, zegt ze samen met haar man Leon. “Normaal gesproken hebben we ook de provincievlaggen erbij staan, maar dat is nu niet zo relevant nu gewone wandelaars niet door Grave komen. Jammer dat het rustiger is, in voorgaande jaren kwamen mensen hier echt een praatje maken. Die gezelligheid missen we wel een beetje.”

"Deze militairen verdienen onze steun."

Ilvy uit Grave heeft haar dochter op haar arm. Het jonge meisje is onder de indruk van de vele militairen. “Het is anders dan anders vandaag. Ik hoorde veel mensen in mijn buurt zeggen dat ze dit jaar de Vierdaagse overslaan. Ik heb er ook aan gedacht, maar ben er toch. Deze militairen verdienen ook onze steun. En gelukkig is het toch nog aardig druk in Grave.”