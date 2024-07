Gediskwalificeerde Diana loopt Vierdaagse toch uit: 'Ben een beroemdheid'

Diana Willart uit Roosendaal loopt vrijdag, op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, stralend over de Pontonbrug bij Cuijk. Dit terwijl ze maandag net te laat was met het ophalen van haar startbewijs waardoor ze officieel dus niet mee mocht doen aan de wandeltocht.

Terwijl Diana staat te vertellen dat ze nog niets van de organisatie heeft gehoord, maar dat ook niet erg vindt, roept een voorbijganger: 'Doe geen moeite, zij is toch al gediskwalificeerd joh.' Diana stokt even in haar uitleg en schudt haar hoofd. "Dit soort reacties vind ik wel vervelend. Ik denk, waarom zou je zo negatief reageren op mijn verhaal. Mensen kennen mijn situatie niet, het is jammer dat ze me dan toch veroordelen."

Alles zat namelijk tegen, toen Diana maandag om twee uur 's middags vanuit Roosendaal op weg ging naar Nijmegen. Dat zou normaal gesproken tijd genoeg zijn, maar Diana stond drie keer in de file en als klap op de vuurpijl ging haar auto kapot. "Ik heb nog geen tijd gehad om de garage te bellen, maar een vriend van me was naar mijn auto komen kijken en zag dat de koppelingskabels stuk zijn. Pure pech dus."

Omdat ze te laat kwam, kreeg ze geen startbewijs. Terwijl anderen die later kwamen dat nog wel kregen omdat zij met de trein waren en vertragingen volgens de organisatie 'overmacht zijn'.

Beroemdheid

Ondanks de soms negatieve reacties, overheerst de positiviteit bij Diana. "Het gaat echt goed. Ik heb net zo genoten als anders", zegt ze. Wel liep ze helaas twee flinke blaren op, aan het einde van de derde dag. "Vanmorgen ben ik nog even bij de EHBO geweest en nu loop ik weer lekker", lacht ze opgelucht.

Van de een op de andere dag werd Diana een beroemdheid: "Zelfs de mevrouw die mijn blaren doorprikte, wilde met me op de foto!", vertelt ze. "En mensen roepen me na dat ze het goed vinden dat ik door ben gegaan."

Dat ze nu continu herkend wordt, was niet per se de bedoeling toen ze maandag aan de bel trok over haar geweigerde startbewijs. "Ik wilde gewoon onder de aandacht brengen hoe het was gelopen en ik vond dat de organisatie beter één lijn had moeten trekken. Mensen die met de trein kwamen en te laat waren door vertraging, kregen wel een startbewijs omdat dat volgens de organisatie overmacht is. Maar drie files en een kapotte auto zijn dat ook, vind ik."

Sfeer

Door de diskwalificatie loopt Diana vrijdag niet voor het kruisje. "Dat doet me niet zoveel", zegt ze. "Ik loop omdat mijn doel was dat ik op mijn vijftigste vijftig kilometer wilde lopen. Dat was de gedachte en ik wist maandag al dat ze dat niet van mij af gingen nemen."

Nu de vierdaagse op de laatste dag is ingekort door het warme weer, overheerst voor Diana vooral de lust om nóg een keer te gaan lopen. "Ja, nu moet ik eigenlijk op herkansing om écht vier keer de vijftig kilometer te kunnen lopen", besluit ze.