Rechtszaak gewonnen, maar dat betekent nog niet dat migrantenhotel er komt

De gemeente Boxtel heeft terecht een vergunning verleend voor een hotel voor vierhonderd arbeidsmigranten in het buurtschap Vrilkhoven in Liempde. Dat concludeert de rechtbank vrijdagmiddag nadat bewoners eerder naar de rechter waren gestapt. Toch mag de bouw van de huisvesting voor de migranten nog niet beginnen. Daarvoor is een nieuwe omgevingsvergunning nodig, vindt de rechtbank.

Een aantal buurtbewoners maakte in 2023 bij de gemeente bezwaar tegen de vergunning. De gemeente bleef er echter bij dat de opvang er moest komen. Daarop stapten de bewoners naar de rechter. Zij vinden de locatie ongeschikt om vierhonderd arbeidsmigranten te huisvesten.

LEES OOK:

Volgens de rechter is de vergunning voor de bouw terecht verleend. Toch betekent dat nog niet dat de huisvesting er daadwerkelijk komt. "De gemeente heeft nog niet beoordeeld of de locatie echt geschikt is voor de huisvesting van arbeidsmigranten", geeft de rechter aan. "Dat wordt beoordeeld bij een andere vergunning, de omgevingsvergunning."

Wel kan de rechter zich naar eigen zeggen voorstellen dat bij buurtbewoners 'de indruk is ontstaan dat ook naar de bouwlocatie is gekeken voor de nieuwe verblijven'. Maar dat is volgens de rechter dus nog niet zo.

Arbeidsmigrantenhotel

Initiatiefnemer achter het arbeidsmigrantenhotel is SBA Flex Uitzendgroep uit Tilburg. Het pand is bedoeld voor vierhonderd uitzendkrachten uit met name Midden- en Oost-Europa.

Op het terrein moeten vier nieuwe gebouwen komen met twee verdiepingen. Verder is er ruimte voor zo'n 250 parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, wasruimtes en een sportveld.