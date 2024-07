Chaos op luchthaven door computerstoring: 'Volgende keer hier kamperen'

Het is vrijdag een enorme drukte op Eindhoven Airport. De check-in systemen werken niet meer door een wereldwijde computerstoring. Hierdoor moet er handmatig ingecheckt worden en dat kost veel meer tijd dan gebruikelijk. Met als resultaat: heel veel vertragingen, vakantiegangers die hun vlucht niet lijken te halen of zelfs geannuleerde vluchten. Rond drie uur waren er 5 van de 63 vluchten geannuleerd.

"Het is verschrikkelijk", zegt een jongen er kort en krachtig over. "Ik kom vanuit Groningen en normaal gaat het hier hartstikke vlot. Ik wilde in de trein inchecken, want ik moest toch vier uur reizen, maar dat ging dus niet. Voortaan gaan we gewoon een dag van tevoren hier naartoe en kamperen we. Dat zou mijn tip zijn."

Het is niet duidelijk tot wanneer de storing duurt, zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. Of en hoeveel mensen hun vlucht missen, kan volgens haar niet gezegd worden. "Wat ik wel kan zeggen is dat we heel hard werken om deze passagiersstroom zo goed en efficiënt mogelijk te helpen." Dat betekent dat medewerkers van de luchthaven mensen waarvan de vlucht als eerste vertrekt uit de rij plukken en voorrang gaan geven.

Ondanks die maatregel lopen de wachttijden bij het inchecken snel op. Zo zegt een reiziger die naar Wenen moet dat ze al vier uur in de rij staat. "Ik ga op familiebezoek en moet vanaf het vliegveld nog de bus halen, maar dat red ik niet meer. Misschien dat ik de tweede of derde bus nog haal", zegt ze lachend. Of dat realistisch is, is nog de vraag. Het vliegtuig uit Wenen vertrekt daar pas op het moment dat het al in Nederland had moeten aankomen, legt ze uit.