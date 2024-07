Kaartjeskopers ChillVille Festival hebben geld nog steeds niet terug

Nog steeds wachten reggaeliefhebbers op het geld van hun tickets. Het Bredase Chillville Festival, dat eind juni zou plaatsvinden, werd op het laatste moment gecanceld. Feestgangers kregen gelukkig te horen dat ze hun geld terug konden krijgen. "Maar we hebben sindsdien niks meer gehoord", klinkt het bij gedupeerden.

Grote muzieknamen als UB40 en Billy Ocean stonden op de line-up. Maar door een tekort aan materiaal en personeelsleden ging er een streep door het festival, dat hiervoor in Rotterdam werd gehouden. Organisator Bom Dia Events weet het annuleren aan de 'gespannen' situatie in de festivalbranche. Ze zouden een nieuwe datum uitkiezen.

Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat het sindsdien stil is rondom het feest. Zo vertelt Angelo uit Breda graag zijn geld terug te willen. "Het is een behoorlijk bedrag. Zo'n 250 euro."

Hij wacht al weken op een mail van de organisatie. "Daarin zou staan hoe we ons geld terugkregen. Helaas heb ik die nog niet gehad."

Wever hoopt dat Bom Dia Events nog wel iets van zich laat horen. ,,Al heb ik begrepen dat zij een niet al te beste reputatie hebben. Desnoods kunnen we juridisch advies inwinnen via onze rechtsbijstand. Maar ik hoop dat het niet zover hoeft te komen."

Het bedrijf lijkt niet te reageren op e-mails. Ook Chantal Visser weet niet wat er aan de hand is. Ze keek erg uit naar het feest. "Ik baal er flink van, want ik had een hotelovernachting geboekt hiervoor. Die ben ik kwijt helaas." Op zo'n 75 euro wacht zij nog. Of een nieuwe festivaldatum, als die gecommuniceerd wordt.

Wesly den Boer had voor beide dagen kaartjes. "Ik woon in Breda, dus had er zo naartoe kunnen fietsen." Hij was vooral onder de indruk van de artiesten die optraden. "Het zijn best grote namen in de reggae. Dus dit leek een groot feest te worden."

Hij vond het daarom vreemd dat er kort van tevoren nog tickets met korting werden aangeboden. "Een week ervoor ofzo. Dat was heel gek." Toen Den Boer het nieuws vernam, las hij dat Bom Dia Events in Rotterdam ook al tegen problemen was aangelopen. "De kwaliteit van hun feestjes was niet goed. Ik denk niet dat artiesten nog met deze organisatie in zee willen."

Overigens wil Breepark, waar het reggaefeest zou plaatsvinden, niet kwijt of het ook nog geld van ChillVille krijgt. Een medewerkster laat wel weten dat ze veel belletjes hebben gehad. Vooral van kopers die op hun geld zitten te wachten.

Organisator Bom Dia Events is vrijdagochtend gevraagd om een reactie, maar was nog niet bereikbaar voor commentaar.