Oppas Julian F. (25) moet drie jaar de cel in voor kindermisbruik

De 25-jarige Julian F. is vrijdag in Haarlem veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij bood zich aan als kinderoppas aan via Marktplaats en werkte door heel het land. Ook in Tilburg, Breda en Den Bosch had F. oppasadressen, maar het OM kan niet bewijzen dat hij hier ook ontucht heeft gepleegd.

F. heeft toegegeven dat hij tijdens het oppassen het geslachtsdeel van een peuter van twee jaar oud heeft aangeraakt en daar foto's en filmpjes van heeft gemaakt. Naast kindermisbruik heeft hij ook kinderporno gemaakt en seks gehad met dieren, zoals een varken en een hond. De rechtbankvoorzitter zei in het vonnis dat dat F. heel bewust handelde en alleen aan zijn eigen seksuele driften dacht. Hij heeft geen moment aan het jonge slachtoffer gedacht. Geen bewijs

De man had oppasadressen door heel het land, ook in Tilburg, Breda en Den Bosch. Of hij daar ook strafbare feiten pleegde, is niet duidelijk. "Bij deze gezinnen is geen misbruik aangetroffen", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij benadrukt: "Dat wil niet zeggen dat het niet is gebeurd, maar er is geen bewijs voor." In het geval van de 2-jarige peuter uit Hollands Kroon had F. beeldmateriaal gemaakt. Bij de andere oppasgezinnen zijn op zijn telefoon geen beelden gevonden. Het OM verwacht ook niet dat eventueel bewijs nog boven komt drijven. LEES OOK: Misbruikverdachte Julian F. ook verdacht van misbruik dieren Het misbruik werd ontdekt toen de politie diefstallen van voetballen van de buurjongen van F. onderzocht. Bij een verhoor werd op zijn telefoon een grote hoeveelheid kinderporno gevonden, waaronder het filmpje van het oppaskindje. Toen de politie de computer van de man onderzocht, werden nog eens 28.165 beelden van kinderporno gevonden. Onder andere de beelden die F. van het 2-jarige slachtoffer maakte, deelde hij met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar. H. is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar en tbs met dwangverpleging. De opgelegde straffen zijn hetzelfde als de straffen die door het OM werden geëist.