Zo zag de opening van de Tilburgse Kermis eruit

De grootste kermis van de Benelux is weer begonnen: de Tilburgse Kermis. De een komt er om te feesten, de ander om te genieten van de attracties. De kermis duurt tien dagen. Zo zag de opening erut.

’t Brabants Buske op de kermis

Tijdens de Tilburgse kermis kan je ’t Buske op pad sturen, over de kermis. Wil jij gillen in een attractie met Hannelore? Of heb je een mooi verhaal dat je wilt delen met Michiel? Stuur dan een mailtje naar: [email protected] of stuur een berichtje via Facebook of Instagram.

't Kermis Buske zie je elke dag vanaf 17.40 uur (daarna ieder uur herhaald) van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli. ’t Buske vind je bij het reuzenrad, kom je gezellig langs?