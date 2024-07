Politie waarschuwt voor ontsnapte serval: 'Houd huisdieren binnen'

In de Helmondse wijk Houtsdonk, in de buurt van de Jac. Heerenstraat, is opnieuw een serval ontsnapt. De politie verstuurde vrijdagnacht een Burgernetmelding naar alle telefoons in Helmond. Daarin werd opgeroepen honden en katten binnen of aangelijnd te houden. Het dier kan namelijk gevaarlijk zijn.

Een serval is een middelgrote katachtige met zeer lange poten (relatief de langste poten van alle katachtigen), grote oren, een kort staartje en een lange nek. Het dier, dat van oorsprong voorkomt in Afrika, heeft een gestippelde vacht. De tijgerkat kan gevaarlijk zijn. Daarom moeten mensen 112 bellen en zelf geen actie ondernemen als ze de serval zien. De politie heeft gezocht naar het dier, maar nog niet gevonden.

De melding werd vrijdagnacht verstuurd (foto:: SQ Vision).

Het is niet voor het eerst dat de Helmondse wijk op zijn kop staat vanwege een ontsnapte serval. Ook in het najaar van 2023 werd zo'n melding verstuurd. Het duurde toen dagen voordat de katachtige werd gevangen. Volgens de politie lijkt het erop dat dit hetzelfde dier is. Begin juni ging er ook in Tilburg een serval vandoor, in de buurt van de Bundersestraat. Dit dier werd korte tijd later weer teruggevonden. Lijst van verboden huisdieren

De serval staat sinds kort op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt wel een overgangstermijn. Wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het gewoon houden totdat het doodgaat.