Dief op knieën voor agent en geeft kusjes op arm om aanhouding te voorkomen

Twee fietsendieven zijn vrijdagavond aangehouden in Someren. Een van de verdachten deed boodschappen in een supermarkt waar eerder deze week de fiets van een medewerker was meegenomen. Die diefstal stond op camera. Op basis daarvan herkenden supermarktmedewerkers de verdachte. Hij werd meegenomen naar het kantoor waar de politie werd gebeld.

Toen hij werd aangehouden, begon de verdachte een heuse smeekbede. Hij ging op de knieën, pakte het been van een van de agenten vast, pakte daarna de arm van de agent en begon die te kussen, smekend om niet naar de cel te hoeven. All-inclusive overnachting

Vervolgens gingen de agenten naar het woonadres van de smekende verdachte om daar de gestolen fiets op te halen. Daar zagen zij nog iemand die betrokken was bij de fietsendiefstal. "Ook deze mocht na bevel van de officier van justitie met ons mee voor een all-inclusive overnachting in Eindhoven", laat een van de agenten op social media weten. De verdachten worden deze zaterdag verhoord.