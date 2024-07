Sterrenrestaurant Vigor plotseling gesloten: 'Zullen niet meer opengaan'

Sterrenrestaurant Vigor in Vught sluit permanent haar deuren. Het restaurant laat weten dat het afgelopen periode gebukt ging onder de coronaperiode, energiecrisis en algemene inflatie. De zaak was volgens de inspecteurs van Michelin een van de beste restaurants van onze provincie.

Wie naar het restaurant belt om een reservering te plaatsen, komt direct bij een antwoordapparaat uit. "Op dit moment zijn wij wegens omstandigheden gesloten", zo luidt de boodschap. Ook via de website is het niet meer mogelijk om een reservering te plaatsen.

Mede-eigenaar Lars Albers geeft een korte uitleg: "Wij zijn helaas permanent gesloten en zullen niet meer opengaan. De coronaperiode, energiecrisis en algemene inflatie zijn ons helaas teveel geworden."

Bib Gourmand en Michelinster

Vigor, het restaurant van chef-kok Lars Albers en sommelier Randy Bouwer, was een van de beste restaurants in onze provincie. Tenminste, dat vonden inspecteurs van Michelin. Het restaurant opende in 2020 en slechts een jaar later krijgen ze al een bib-gourmand. Dat is een van de waarderingen die Michelininspecteurs aan restaurants kunnen geven.

En de waarderingen bleven daarna binnenstromen voor het restaurant. In 2022 wisten ze een Michelinster te bemachtigen, iets waar veel restaurants alleen maar van durven dromen. Maar die kookprestaties kwamen niet van een leien dakje. Op de achtergrond worstelde het restaurant met crisis na crisis.

Crisis na crisis

Zo zaten ze nog vol in de coronaperiode, toen het restaurant opende. Maar door de coronamaatregelen was het restaurant uiteindelijk vaker gesloten dan daadwerkelijk open. Later kwamen ze net als veel ondernemers terecht in de energiecrisis. Als crisiskers op de sterrentaart kreeg het restaurant ook nog te maken met stijgende kosten door inflatie.

Daarom sluiten de deuren nu permanent voor Vigor. "Vandaar wij de keuze hebben gemaakt per direct te sluiten om schade en benadeling te voorkomen", eindigt Albers.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Dit is waarom Brabant zoveel sterrenrestaurants heeft

Deze vier Brabantse restaurants staan vanaf nu in de Michelingids