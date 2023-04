Dit is waarom Brabant zoveel sterrenrestaurants heeft

Een zaal vol topkoks en de spanning die te snijden is: maandag worden de Michelinsterren weer uitgereikt. En met negentien sterrenrestaurants, waarvan er drie zelfs twee sterren hebben, heeft onze provincie een eer hoog te houden. Ook Niek van Lieverloo zal maandag weer zenuwachtig tussen zijn collega's zitten. Hij is culinair directeur van kasteel Maurick in Vught, kasteel Dussen en kasteel Bijstervelt in Oirschot. "Je wilt vooral dat je gasten tevreden zijn maar wanneer je daarnaast ook nog eens beloond wordt met een ster, is dat helemaal geweldig."

Niek staat tegenwoordig minder vaak zelf in de keuken, omdat hij de verantwoordelijkheid draagt voor drie restaurants. Daarnaast is hij voorzitter van Noord Brabant Culinair. Daarin zitten verschillende Brabantse toprestaurants die met elkaar overleggen om het kookniveau in onze provincie hoog te houden en te verbeteren. Vorig jaar telde Brabant negentien sterrenrestaurants waarvan er drie nog een extra omweg waard zijn volgens Michelin omdat ze twee sterren hebben. "Brabant hoeft alleen de provincie Noord-Holland boven zich te dulden", zegt Niek van Lieverloo. En dat komt dan vooral door Amsterdam waar een enorme concentratie uitstekende restaurants zit.

"Als je gaat koken om een ster te krijgen, gaat het mis."

Het kwalitatief goed koken zit verankerd in Brabant. "We houden van lekker eten en goede producten. Dat maakt ons bourgondisch. Daarnaast hebben we hier zoiets als de Cas Spijkers academie. De iconische topkok uit Oisterwijk heeft Brabant een culinaire nalatenschap gedaan met zijn opleiding. Vrijwel iedereen die daar vandaan komt kookt op zeer hoog niveau en kan in de buurt ervaring opdoen en hoeft niet ver te reizen." Rondom Michelin hangt altijd een ondoorgrondelijk sfeertje. Michelin geeft geen voorschriften waar je aan moet voldoen om een ster te krijgen. "Als je gaat koken om een ster te krijgen, gaat het mis. Je moet koken uit passie en je eigen stempel achterlaten", tipt gastheer Van Lieverloo.

"Als Brabant maandag een drie-sterrenrestaurant heeft, is iedereen waanzinnig trots."