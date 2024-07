Pittige tocht van Texel naar Esch voor het KWF: 'Alles voor het goede doel'

De Nijmeegse Vierdaagse? Nee, deze acht jongens liepen afgelopen week zo'n 185 kilometer van Texel naar hun eigen dorp Esch. De vriendengroep ging maandagochtend van start en kwam zaterdagmiddag aan in Esch. Niet alleen om zichzelf uit te dagen, maar ook om geld op te halen voor het goede doel, KWF Kankerbestrijding. "We hebben het gehaald. Het was echt een leuke en vermoeiende ervaring", vertelt Lars, die meedeed aan de tocht.

Het begon als een geintje, maar het groeide al snel uit tot een serieus project. De Lochtetocht, zoals de jongens het noemen, is een wandeling van zes dagen die start op Texel en eindigt in Esch. "De eerste twee dagen waren wel heftig. We liepen twee keer 47 kilometer. De dag daarna was het 28 kilometer, maar dat was alsnog pittig na twee van die zware dagen", vertelt Lars na aankomst. "Het is lekker om weer terug te zijn. Iedereen was er ook wel aan toe. We sliepen de afgelopen dagen in kleedkamers van sportclubs, maar je eigen bedje ligt toch beter."

"Ik heb een plukje haar oranje laten verven en een oorbel laten zetten."

Niet alleen de kilometers vielen de mannen zwaar, onderweg moesten ze ook nog opdrachten uitvoeren. De groep had allerlei 'challenges' bedacht. Als een bepaald streefbedrag werd behaald, dan moest een van de jongens een opdracht uitvoeren. Het lot besloot telkens wie de pineut was. "We hebben zo'n 38 challenges gedaan", vertelt Bram. "Zelf heb ik een plukje haar oranje laten verven en ik heb een oorbel laten zetten. Het was een hele mooie ervaring met een paar goede maten." Mensen konden dus niet alleen doneren voor de tocht zelf, maar ook voor die individuele uitdagingen. Een van die uitdagingen was: in het water springen. De afgelopen dagen voerde steeds een van de jongens een opdracht uit, maar deze uitdaging besloten ze samen te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Bij aankomst in Esch sprongen de jongens met z'n allen van de steiger het water in. "Dat hebben die voetjes wel verdiend", klonk het vanuit het water.

"De teller staat op ongeveer 12.000 euro, maar er komen vandaag nog donaties bij."