Op zoek naar verkoeling, zelfs op plekken waar het niet mag

Van voetenbadjes en watergevechten tot zwemmen op plekken waar het eigenlijk niet is toegestaan. In Breda werd er op allerlei manieren verkoeling gezocht op deze bloedhete dag. "Eigenlijk mag het niet, maar we doen het toch", zegt een van de jongens die in het water springt.

Op de Veilingkade in Breda beklimmen twee jongens de loopbrug. Om en om springen ze rivier de Mark in, om daarna direct te worden aangesproken door een EHBO'er die namens het NK Beachvolleybal een oogje in het zeil houdt. "Eigenlijk mag het niet, maar we doen het toch," aldus de 14-jarige Joah. "Het is leuk om er vanaf te springen. Het geeft wel een kick."

Sproeien, watergevecht en voetenbadjes

Bij Pier15 werkten beachvolleyballers zich flink in het zweet tijdens de eerste dag van het NK King & Queen of the Court. In de volle zon in het hete zand een wedstrijd spelen, vraagt om de nodige hittemaatregelen.

"Voor de spelers hebben we waterbakken waarin ze hun voeten kunnen koelen," vertelt Mathijs Linders namens de organisatie. "We hebben ook een tuinslang voor verkoeling, mensen kunnen zich gratis insmeren en we gaan nog een watergevecht houden met waterpistolen."

'Windje, zonnetje, volleybal'

Het toegestroomde publiek verschuilt zich in de schaduw en onder parasols. Op drie jongemannen na dan, die hoog en droog op een tribune in de volle zon een plekje vonden. "Dit is veruit de beste plek. Af en toe een briesje en je kunt de wedstrijd goed zien. Windje, zonnetje, volleybal. Ons hoor je niet klagen."

Logeren, suppen en zwemmen

Door de Bredase wijk Boeimeer stroomt de Mark richting natuurgebied Markdal. Het is een plek waar je officieel niet mag zwemmen, maar waar toch stiekem af en toe een duik wordt genomen door de kinderen uit de buurt. Veerle (11) en Suus (10) zijn dolblij dat het eindelijk lekker weer is.

"Echt zo lekker! We hebben bij elkaar gelogeerd en vandaag hebben we de hele dag gezwommen en op de sup gestaan," vertelt Suus enthousiast. En morgen? "Als het lekker weer is, zijn we hier weer!"