Familie neemt in besloten kring afscheid van Wieteke van Dort (81)

Wieteke van Dort wordt donderdag in besloten kring gecremeerd. De actrice, zangeres en cabaretière overleed maandag op 81-jarige leeftijd. Ze had uitgezaaide kanker. Van Dort is niet alleen bekend van televisie, maar ook als stemacteur in het Sprookjesbos in de Efteling.

Van Dort kampte enige tijd met tumoren in haar lever, haar longen en hersenen. Maandag overleed ze in haar woonplaats Den Haag. Haar zoon Alexander Moody heeft aan RTL Boulevard laten weten dat zijn moeder donderdag gecremeerd wordt. De familie heeft op een 'vredige manier' afscheid kunnen nemen van Van Dort. LEES OOK: Wieteke van Dort (81) overleden: actrice was de stem bij Efteling-sprookjes Ook liet Moody weten dat hij dankbaar is voor alle lieve berichten die hij op social media heeft ontvangen. Die steunbetuigingen doen de familie goed. De crematie is in besloten kring, maar de fans van Van Dort krijgen wel de gelegenheid om afscheid te nemen van haar. Mensen kunnen tot woensdag 10.00 uur bloemen laten bezorgen bij Het Clingendaelhuys in Den Haag. Het publiek is die dag ook welkom tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de Kloosterkerk in het Lange Voorhout in Den Haag.