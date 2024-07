Kamers van bewoners in verzorgingshuis overstroomd: 'Nog nooit meegemaakt'

Bij verzorgingshuis Merefelt in Veldhoven stond de benedenverdieping zaterdagnacht blank door de hevige regenval. "Het water stroomde vanaf de straat gewoon naar binnen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt", vertelt een zorgmedewerkster zondagochtend.

Inmiddels is het grotendeels droog in het gebouw. Her en der ligt nog water. Zo is het restaurant nog gesloten omdat het daar nog niet helemaal droog is. Ook kamers van bewoners liepen onder door de regenval. Die zijn inmiddels wel weer droog.

Volgens medewerkers heeft het water verder niet tot grote problemen geleid. Er werd een noodprotocol opgestart, wat onder meer inhoudt dat er extra personeel is opgetrommeld om te komen helpen.

Regen

Door de flinke regen en onweer van zaterdagnacht boven onze provincie stonden op veel plekken straten blank. Zo werden wegen in Veldhoven afgesloten voor verkeer, door het vele water.

Meerdere straten in Veldhoven, zoals de Abdijlaan en de Dorpstraat stonden volledig onder water. Op de Kempenbaan bij ASML liep het water wel dertig centimeter over het asfalt. Ook bij een sportschool in Veldhoven stroomde het water naar binnen.