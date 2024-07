Festivalcamping compleet onder water: 'Enorm drama, maar we feesten door'

Het begrip stampen kreeg zaterdagavond een hele andere betekenis op hardcorefestival Dominator in Eersel. Niet alleen het festivalterrein zelf, maar ook het parkeerterrein en de camping liep onder water. Het was volgens bezoekers een grote modderpoel. Veel van hen zien er zondagochtend de lol wel van in. "Wij zijn strijders, hè!"

Het KNMI waarschuwde al dat het flink kon gaan regenen en onweren in Brabant zaterdagavond. Bezoekers op het festivalterrein werden daarom met grote borden gewaarschuwd. Dat was niet zonder reden, blijkt achteraf.

Er lagen zo'n beetje de hele avond enorme plassen water bij de podia op het festivalterrein. Ook het campingterrein stond op plekken volledig blank. Op beelden is te zien dat de tentjes letterlijk in het water drijven. Zaterdag was de laatste dag van het festival. Zondagochtend verlaten de laatste kampeerders het campingterrein.

‘We zijn er wel klaar mee’

“Het was een enorm drama”, zegt een van de bezoekers, verrassend genoeg lachend. “Tenten helemaal ondergelopen, alles onder water, de camping één groot zwembad. Vreselijk”, somt hij de situatie met een schorre stem op.

“Maar we gieren erom. We feesten door. We zijn strijders, toch? Ons krijg je niet kapot!"

Ook volgens andere bezoekers ging het afgelopen nacht vreselijk tekeer. Toch heeft de stemming er volgens veel van hen niet onder geleden. “Wij lagen met onze tent gelukkig op een droog stukje veld, dus we hadden mazzel en het was goed te doen", zegt een bezoeker, wachtend op het parkeerterrein.

"De taxi komt zo en dan gaan we direct naar huis." Daar is hij overigens niet rouwig om. "Wegwezen. Alles is nat en vochtig. We zijn er wel klaar mee.”

Festival tevreden

Het festival zelf blikt tevreden terug op twee dagen feest. “Bezoekers die zich bij ons hebben gemeld met problemen hebben we geholpen met het vinden van een droge plek of nieuwe tent. Verder is alles rustig en veilig verlopen”, meldt een woordvoerder.

Dominator is een van de grootste hardcorefestivals ter wereld. Van Australië tot Chili, van Schotland tot Rusland en van Italië tot Noorwegen komen liefhebbers van de harde muziekstijl voor het festival naar Brabant.

Zo zag het ondergelopen terrein eruit: