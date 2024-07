Kermis is niet voor iedereen een feest: 'Dan moet je hier niet gaan wonen'

De Tilburgse Kermis is in volle gang en dat betekent een groot feest in de binnenstad. Voor mensen die in de buurt wonen of werken is dat feest iets minder. Veel wegen zijn afgezet en de drukte in het centrum is enorm. Daarom heeft de gemeente zondagochtend een ontbijt georganiseerd ‘als bedankje voor het begrip’.

“Als gemeente realiseren wij ons dat dit overlast voor u kan veroorzaken en daarom willen we u graag in het zonnetje zetten", luidt de uitnodiging voor buurtbewoners. En daar hadden velen wel oren naar. Zondagochtend waren er ruim tweehonderd bewoners aanwezig op het Stadhuisplein om deel te nemen aan het ontbijt. Want die hinder is niet altijd fijn, bevestigen de bezoekers zondagochtend. “Als ik uit mijn raam kijk zie ik allerlei attracties voorbijkomen. De lichten vliegen door de huiskamer. En natuurlijk is er heel veel geluid”, zegt bewoner Gijs. “Een paar jaar geleden was het een keertje nog erger. Toen kon ik de mensen die in de attractie zaten bijna aanraken.”

"Ik kreeg de brief en dacht: ach, waarom ga ik niet eens kijken?"

Suzanne vult hem aan: “Het is ook maar hoe je ermee omgaat. Je kunt natuurlijk klagen over overlast, maar je kunt ook gewoon meefeesten. Geef ons dan maar een ontbijt en een feestje, dan komt het wel goed.”

Gijs en Suzanne vinden het wel leuk, die kermis.

“Ik werk doordeweeks in de buurt van de kermis”, zegt Nelleke. “Ik hoor het geluid vooral. Ik ben heel erg afgeleid door gegil uit die attracties. Die muziek dat leidt me niet zo af, maar al dat gegil is echt heel heftig. Dan ga ik gewoon iets eerder naar huis.” Het ontbijt is gezellig, vindt een vrouw die aan het Stadhuisplein woont. “Ja, dit is genieten. Ik kreeg de brief en dacht: ach, waarom ga ik niet eens kijken? Ik woon toch dichtbij.”

"Veel van deze mensen hebben elkaar nog nooit gezien.”

Klagen over de kermis doet deze vrouw verder niet. “Ik zie heel veel kermis als ik uit het raam kijk en hoor veel lawaai. Tja, het is zo. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Ik ben op het Piusplein geboren. Mensen die klagen, moeten hier niet wonen.” Wethouder Maarten van Asten gaat als Tilburgse wethouder over alle evenementen en is tevreden. “Dit is een moment van ontmoeten en vrienden maken. Mooi om te zien, veel van deze mensen wonen bij elkaar in de buurt maar hebben elkaar nog nooit gezien.” Dat ze overlast door de kermis hebben, weet de gemeente ook. “Daarom hebben we dit voor het eerst georganiseerd. En het is mooi om te zien dat het bevalt. Het smaakt naar meer, volgens mij”, besluit de wethouder.

Entertainment tijdens het ontbijt (foto: Tom Berkers).