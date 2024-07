Deze mensen zien de kermisattracties langs hun raam vliegen: 'Gaaf'

De binnenstad van Tilburg staat deze dagen helemaal in het teken van de botsauto's, het spookhuis, suikerspinnen en flitsende lampjes. Op de grootste kermis van de Benelux staan meer dan 200 attracties en dat zal niemand in het centrum ontgaan. Ook de bewoners van de binnenstad niet. "Als ik in de booster ga, dan kan ik bij mezelf naar binnen kijken."

'Weer een winnaarrrrr', 'let's gooo' en 'meedoen is altijd prijs'. Tien dagen lang kan Nik Niessen dit soort kreten horen vanaf zijn balkon in appartementencomplex de Katterug in het centrum van Tilburg. "Het is heel bijzonder hier. Je zit bijna bovenop de kermis.", vertelt Nik, terwijl hij op het balkon kijkt naar de spectaculaire attracties. Vooral in de avonden en in het weekend vindt Nik het een feestje om tussen de attracties van de kermis te wonen. "We gaan hier lekker met een drankje op het balkon zitten en dan kijken we op de kermis neer", vertelt hij. "Ook hoef ik maar naar beneden te lopen en ik sta op de kermis, in de kroeg of in een winkel. Je gaat niet in het centrum wonen voor je rust." LEES OOK: Kermis is niet voor iedereen een feest: 'Dan moet je hier niet gaan wonen' Doordeweeks werkt Nik vaak thuis en dan kunnen de kermisgeluiden wel eens veel zijn. "Mijn bureau staat aan het balkon. Afgelopen vrijdag vroeg iemand tijdens een meeting wat dat geluid op de achtergrond was", lacht hij. En als hij doordeweeks op tijd wil gaan slapen, kan dat ook nog wel een uitdaging zijn. "De kermis gaat door tot één uur 's nachts en de feestjes gaan soms wel langer door, maar met een beetje geluk val je daarna gelijk in slaap." De favoriete attractie van Nik blijft toch wel de booster. De booster is een lange arm die ronddraait. En juist deze attractie staat pal voor zijn huis. "Als ik in de booster ga, kan ik bij mezelf naar binnen kijken. Andere mensen kunnen dus ook bij mij naar binnen kijken, maar dan zwaai ik gewoon naar ze."

"Het kermisbalkonnetje, zo noemen we het deze dagen."

Net als Nik woont ook Regina van Kempen in het stadscentrum. Vanuit haar appartement op de Heuvelrug kijk je onder andere uit op de hoge zweefmolen. Regina gaat tijdens de kermis het liefst met familie en vrienden borrelen op haar balkon. "Het kermisbalkonnetje, zo noemen we het deze dagen. Het is heel gezellig." En waar andere Tilburgers ervoor kiezen om tien dagen met vakantie te gaan, is het voor Regina juist genieten in deze tijd van het jaar. "Ik hoef niet per se in de attracties en ook niet elke dag over de kermis te lopen, maar op het balkon is het kijken en genieten." En wat ziet ze dan precies? "Een flink draaiding hier en een hoge attractie daar. Ik weet niet hoe het allemaal heet en ik zou er absoluut niet in gaan, maar het ziet er wel gaaf uit."